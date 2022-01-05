Цирковые артисты выступили перед Папой Римским

Артисты цирка Rony Roller организовали небольшое представление перед Папой Римским Франциском в ходе традиционной коллективной аудиенции.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство ANSA.
"Представление связывает нас с красотой, а красота всегда помогает воспрянуть духом, она помогает идти дальше, красота - это путь к Господу, спасибо за это выступление", - сказал понтифик.
Франциск не в первый раз принимает на коллективной аудиенции цирк.
Папа Франциск, как и его предшественник Иоанн Павел II, любит цирковое искусство. Несколько лет назад по распоряжению понтифика несколько сот бездомных и бедняков получили в рождественские праздники бесплатные билеты на цирковое представление в Риме.