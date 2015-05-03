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    ​Число жертв землетрясения в Непале может сильно возрасти

    Ранее стало известно, что число погибших превысило семь тысяч человек

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате толчков 25 апреля в Непале может значительно возрасти.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил министр финансов страны Шаран Махат.

    "Все еще есть деревни, в которых, по нашим данным, разрушены все дома, но добраться туда мы пока не в состоянии. Афтершоки не прекращаются, и, по нашим оценкам, окончательное число жертв может быть значительно выше", - заявил министр финансов страны Шаран Махат.

    Ранее стало известно, что число погибших превысило семь тысяч человек.

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