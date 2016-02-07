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    Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человек

    После землетрясения на острове пострадали более 480 человек

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами землетрясения на Тайване стали 17 человек, из них 15 человек погибли при обрушении 17-этажного жилого дома в городе Тайнань, сообщает местное агентство CNA.

    После землетрясения на острове пострадали более 480 человек, спасены 352 человека. Под завалами могут быть еще чуть более 100 человек.

    Одно из зданий в Тайнане было разрушено полностью, еще два получили серьезные повреждения. В списках пропавших без вести числятся более 150 человек.

    В спасательной операции принимают участие 4,9 тыс. специалистов, 24 служебные собаки и 151 единица техники, в том числе пять вертолетов.

    Ранее число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 11 человек.

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