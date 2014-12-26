ВОЗ: число жертв вируса Эбола достигло 7693 человек

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), достигло 7693 человек, 19695 заразились, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в Либерии и Сьерра-Леоне до января 2015 года лихорадкой Эбола могут заболеть от 550 тыс. до 1,4 млн. человек, если не будут приняты меры для сдерживания распространения эпидемии.

Все отмеченные статистикой ВОЗ случаи заболевания относятся к трем странам - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Наиболее сложной остается ситуация в Либерии, где умерли 3384 человека. Однако в Сьерра-Леоне больше всего заразившихся - 9203. В Гвинее существенно меньше, чем в этих двух государствах, и заболевших, и умерших - соответственно 2630 и 1654 человек.

По данным ВОЗ, с 24 декабря в этих трех западноафриканских странах число жертв БВВЭ увеличилось на 120 человек.