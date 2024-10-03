Число жертв урагана "Хелен" в США превысило 200 человек

Число погибших из-за последствий урагана "Хелен", произошедшего в США, достигло 202 человек.

Число погибших из-за последствий урагана "Хелен", произошедшего в США, достигло 202 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

По его данным, почти половина жертв зарегистрирована в штате Северная Каролина.

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях заявило телеканалу CNN, что окончательное число пропавших без вести и погибших еще предстоит установить.

Ранее сообщалось о 190 жертвах урагана "Хелен" в США.

Ураган "Хелен" серьезно повредил энергосистему ряда американских штатов. По данным портала poweroutage.us, в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.

1 октября министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас проинформировал, что процесс ликвидации последствий "Хелен" займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим.