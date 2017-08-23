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    Число жертв тайфуна "Хато" в Макао возросло до пяти человек

    По меньшей мере 153 человека пострадали

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Число жертв мощнейшего тайфуна "Хато" в специальном административном районе Китая Макао увеличилось до пяти человек, еще по меньшей мере 153 человека пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post.

    Ранее сообщалось о трех погибших и двух пропавших в Макао, а также о 34 пострадавших в Гонконге.

    Погибшими оказались 48-летний мужчина и 44-летняя женщина, которые утонули в затопленной подземной парковке.

    Мощнейший в этом году в Китае тайфун "Хато" обрушился на южные районы страны в среду днем.

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