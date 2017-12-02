Число жертв самого кровавого теракта в истории Сомали достигло 512 человек

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта, произошедшего 14 октября в столице Сомали, составило 512 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на доклад комиссии по расследованию.

По последним данным, ранения получили 312 человек, еще 62 числятся пропавшими без вести. Теракт стал самым крупным в истории страны.

Ранее сообщалось о 358 жертвах, 228 раненых и 56 пропавших без вести.

В субботу, 14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на оживленной улице сомалийской столицы Могадишо.