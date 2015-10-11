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    Число жертв оползня в Гватемале превысило 260 человек

    Трагедия в городе Санта-Катарина-Пинула произошла 1 октября.

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате оползня в гватемальском городе Санта-Катарина-Пинула достигло 264, пропавшими без вести числятся 40 человек, сообщил представитель волонтерской пожарной бригады Хулио Санчез.

    Ранее сообщалось о 253 погибших и 386 пропавших, напоминает Report со ссылкой на РИА «Новости».

    "В данный момент мы обнаружили тела 264 погибших и продолжаем вести поиски 40 человек, которые до сих пор числятся пропавшими", — сказал Санчес агентству Франс Пресс.

    Трагедия произошла 1 октября. С тех пор на месте оползня, похоронившего под тысячами тонн земли 125 жилых домов, идут спасательные работы. Планируется, что они продолжатся на выходных, а в понедельник чиновники могут назначить дату окончания операции.

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