Число жертв оползня в Гватемале превысило 260 человек

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате оползня в гватемальском городе Санта-Катарина-Пинула достигло 264, пропавшими без вести числятся 40 человек, сообщил представитель волонтерской пожарной бригады Хулио Санчез.

Ранее сообщалось о 253 погибших и 386 пропавших, напоминает Report со ссылкой на РИА «Новости».

"В данный момент мы обнаружили тела 264 погибших и продолжаем вести поиски 40 человек, которые до сих пор числятся пропавшими", — сказал Санчес агентству Франс Пресс.

Трагедия произошла 1 октября. С тех пор на месте оползня, похоронившего под тысячами тонн земли 125 жилых домов, идут спасательные работы. Планируется, что они продолжатся на выходных, а в понедельник чиновники могут назначить дату окончания операции.