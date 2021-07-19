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Выросло число жертв наводнений в Бельгии

Выросло число жертв наводнений в Бельгии Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек, сообщили местные власти в пострадавших провинциях
Другие страны
19 июля 2021 г. 17:35
Выросло число жертв наводнений в Бельгии

Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти в пострадавших провинциях.

"Погибли 36 человек, но это все еще предварительные данные", - сказал бургомистр коммуны Шофонтен бельгийскому изданию LeSoir.

По информации издания, в Льеже скончались 32 человека, по одному погибли в провинциях Шарлеруа и Люксембург, тела еще двух погибших были обнаружены в Намюре.

Официальные данные федерального кризисного центра свидетельствуют о 31 погибшем и 127 пропавших без вести или не выходящих на связь с родственниками.

В больницах остаются более 50 пострадавших. Всего из-за наводнений зафиксировано 210 обращений в медучреждения.

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