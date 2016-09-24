 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв крушения лодки с мигрантами у берегов Египта возросло до 168

    Береговой охране удалось спасти более 150 человек

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв крушения лодки с нелегальными мигрантами в Средиземном море близ берегов Египта выросло до 168 человек, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Уточняется, что 74 человека были выходцами из стран Африки южнее Сахары.

    Судно, на котором по разным данным находились от 400 до 600 нелегалов из разных стран Африки, затонуло в 12 километрах от побережья Египта рано утром 21 сентября. Береговой охране удалось спасти более 150 человек, все остальные, предположительно, погибли. В числе пассажиров затонувшего судна находились, в основном, выходцы из Судана, Египта, других африканских стран.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi