Число жертв крушения лодки с мигрантами у берегов Египта возросло до 168

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв крушения лодки с нелегальными мигрантами в Средиземном море близ берегов Египта выросло до 168 человек, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что 74 человека были выходцами из стран Африки южнее Сахары.

Судно, на котором по разным данным находились от 400 до 600 нелегалов из разных стран Африки, затонуло в 12 километрах от побережья Египта рано утром 21 сентября. Береговой охране удалось спасти более 150 человек, все остальные, предположительно, погибли. В числе пассажиров затонувшего судна находились, в основном, выходцы из Судана, Египта, других африканских стран.