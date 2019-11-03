 Наверх

Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21

​Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших на Филиппинах на этой неделе, возросло до 21.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Philippine Daily Inquirer со ссылкой на опубликованный отчет национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Согласно NDRRMC, число пострадавших также возросло до 432. Землетрясения повредили около 30 тысячи объектов инфраструктуры, включая почти тысячу школ, десятки религиозных объектов и медицинских центров, а также более 20 дорог и мостов.

Два землетрясения магнитудой 6,6 и 6,5 произошли на филиппинском острове Минданао 29 и 31 октября.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!