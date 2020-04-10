​Число жертв COVID-19 в Эквадоре достигло 272 человек

Помимо 272 жертв с подтвержденным диагнозом COVID-19 есть 284 смерти, вероятно связанные с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо.

Общее число выявленных случаев заражения составляет 4 965 человек.

"272 человека погибли и 339 человек были выписаны из больницы. К этим данным мы добавляем 284 случая вероятной смерти от COVID-19", - сказала Ромо в ходе ежедневного доклада по ситуации с коронавирусом в Эквадоре.

По словам министра, растущее число взятых проб - на 9 апреля их более 19 тысяч - приведет к существенному изменению эпидемиологической статистики в ближайшие дни.

"В ближайшие несколько дней у нас будут тысячи новых результатов анализов как положительных, так и отрицательных, которые будут включены в статистику в даты первого проявления симптомов (у этих пациентов - ред.)", - пояснила Ромо.

Эпидемия в Эквадоре, по словам Ромо, перешла в стадию массового локального распространения в Гуаясе, Пичинче, Лос-Риос и, вероятно, Азуае.