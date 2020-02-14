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Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 500

Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 500

Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек.

Как передает Report, об этом сообщает китайский государственный телеканал CGTN.

По его данным, из более чем 63 тысяч подтвержденных случаев заболевания 505 - за пределами Китая.

По данным газеты South China Morning Post, почти половина из них - в Японии, в том числе 218 на круизном лайнере Diamond Princess. Еще около 60 человек заражены в Сингапуре и примерно по 30 в Таиланде и Южной Корее.

Из западных стран больше всего зараженных в Германии (16), Австралии (15) и Франции (11).

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