​Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20,7 тыс.

Эпидемия COVID-19 привела во Франции к смерти более чем 20,7 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"По положению на вечер вторника в стране от коронавируса умерли 20 796 человек, их число за сутки увеличилось на 531", - сказал медик. При этом в госпиталях с начала эпидемии умерли 12 900 человек, с увеличением показателя за сутки на 387 человек. Остальные 7 896 скончались в домах престарелых и других медицинско-социальных учреждениях.

"Число госпитализированных достигло 30 106 человек, причем их число в больницах уменьшилось на 478 за сутки", - сказал медик. По его данным, в реанимации находится 5 443 человек, их число возросло за сутки на 190, тогда как сутками ранее это показатель равнялся 250. "Таким образом, во Франции уже 13 дней наблюдается снижение числа пациентов в реанимации", - подчеркнул Саломон.

По его данным, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 во Франции равно 117 324 человек.