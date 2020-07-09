О нас
Report Georgia

Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 3 млн

Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 3 млн Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло в среду 3 009 611.
Другие страны
9 июля 2020 г. 00:03
Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 3 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло в среду 3 009 611. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 131 594 пациента с коронавирусом, вылечились 936 476.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Нью-Йорк (398 237), затем следуют Калифорния (284 139), Флорида (223 783) и Техас (216 026).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 3 milyonu ötdü

Новости партнеров

Другие новости из категории

Трамп назвал «отличными» отношения США и Мексики
Трамп назвал «отличными» отношения США и Мексики
9 июля 2020 г. 01:18
Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти
Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти
9 июля 2020 г. 00:57
При стрельбе в США погибли четыре человека
При стрельбе в США погибли четыре человека
8 июля 2020 г. 16:48
Иран отказался от предложения Украины обсудить выплаты за сбитый Boeing
Иран отказался от предложения Украины обсудить выплаты за сбитый Boeing
8 июля 2020 г. 15:25
Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны
Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны
8 июля 2020 г. 15:03
Австрия вводит ограничения на въезд из нескольких стран
Австрия вводит ограничения на въезд из нескольких стран
8 июля 2020 г. 13:30
В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
8 июля 2020 г. 13:26
В Эфиопии в ходе беспорядков погибли свыше 200 человек
В Эфиопии в ходе беспорядков погибли свыше 200 человек
8 июля 2020 г. 13:03
В ходе протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов
В ходе протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов
8 июля 2020 г. 10:22
В Афганистане при нападении на участок погибли трое полицейских
В Афганистане при нападении на участок погибли трое полицейских
8 июля 2020 г. 09:42

Последние новости

01:18
Трамп назвал «отличными» отношения США и Мексики Другие страны
00:57
Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти Другие страны
00:37
32 жителя Москвы скончались от COVID-19 за последние сутки В регионе
00:19
ДТП в Баку: есть пострадавший Происшествия
00:03
Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 3 млн Другие страны
23:54
ФотоЕще один врач заразился коронавирусом в Азербайджане Здравоохранение
23:46
Укусивший соперника футболист дисквалифицирован на 4 матча Футбол
23:44
ФотоAZAL выполнил чартерный рейс из Дубая - ФОТО Бизнес
23:03
Жительница Хачмаза пыталась сжечь себя Происшествия
22:30
В Гяндже молодой мужчина покончил с собой  Происшествия
22:26
В Хачмазе загорелся дом, есть пострадавшие Происшествия
22:22
В Азербайджан прибыли иностранные специалисты в области COVID-19 Здравоохранение
22:17
Названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - ОФИЦИАЛЬНО Здравоохранение
22:12
Фото Мехрибан Алиева дала указание решить жилищные проблемы семей шехидов Социальная защита
21:39
Пожар в Национальном парке "Шахдаг" Происшествия