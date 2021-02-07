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Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 106 млн

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 106 млн Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 105 млн 763 тыс. 135 случаев.
Другие страны
7 февраля 2021 г. 13:51
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 106 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 105 млн 763 тыс. 135 случаев.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 309 тыс. 350, выздоровели более 76 млн человек.

Тройку стран, в которых зарегистрированы 5 млн случаев заражения и более, по-прежнему составляют США, Индия и Бразилия.

На первом месте - Соединенные Штаты с 26 млн 916 тыс. 192 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 462 173 летальных исхода, излечились около 17 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия - там 10 млн 826 тыс. 363 заболевших, 154 996 случаев гибели пациентов и более 10,5 млн выздоровевших.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 447 тыс. 165 заболевших, из них умерли 230 034 человека, вылечились более 8,3 млн.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 106 milyona çatır

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