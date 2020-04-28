​Число случаев COVID-19 среди военных России возросло до 901

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 901.

Как передает Российское бюро Report, об этом сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 27 апреля сего года установлен 901 военнослужащий с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 324 человека, в изоляторах по месту службы – 176 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – шесть человек, изолированы на дому – 395 человек", - следует из бюллетеня.

Помимо этого, коронавирус подтвержден у 963 военнослужащих в высших учебных заведениях Минобороны РФ, 271 случай выявлен в довузовских учебных заведениях.