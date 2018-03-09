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    Число погибших во время взрыва в Кабуле возросло до 9 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в столице Афганистана возросло до девяти человек, еще 18 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими.

    По его словам, среди погибших один военнослужащий, остальные - мирные жители.

    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ.

    *** 12:14

    По меньшей мере пять человек погибли, 22 получили различные ранения в результате взрыва в Кабуле. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в МВД Афганистана.

    Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел вблизи от проведения мероприятия по случаю годовщины смерти главы афганских хазарейцев Абдула Али Мазари.

    *** 11:55

    Машина взорвалась возле мечети в районе Моссалла-Мазари столицы Афганистана, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

    Смертник привел в действие взрывное устройство, находясь в автомобиле, возле мечети.

    По предварительной информации, один человек погиб, пятеро получили ранения.

    Пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за теракт.

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