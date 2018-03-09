Число погибших во время взрыва в Кабуле возросло до 9 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в столице Афганистана возросло до девяти человек, еще 18 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими.

По его словам, среди погибших один военнослужащий, остальные - мирные жители.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ.

*** 12:14

По меньшей мере пять человек погибли, 22 получили различные ранения в результате взрыва в Кабуле.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в МВД Афганистана.

Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел вблизи от проведения мероприятия по случаю годовщины смерти главы афганских хазарейцев Абдула Али Мазари.

*** 11:55

Машина взорвалась возле мечети в районе Моссалла-Мазари столицы Афганистана, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

Смертник привел в действие взрывное устройство, находясь в автомобиле, возле мечети.

По предварительной информации, один человек погиб, пятеро получили ранения.

Пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за теракт.