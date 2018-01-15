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    Число погибших в результате двух взрывов в Багдаде достигло 121 - ОБНОВЛЕНО

    Один из взрывов осуществлен террористом-смертником© Iraqinews.com

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/  Число погибших в результате двух взрывов в Багдаде достигло 121, сообщает Report со ссылкой на “İraqinews".

    Сообщается, что  в результате терактов пострадали еще 26 человек. 

    *** 10:14

    По меньшей мере двадцать шесть человек погибли,  еще множество  пострадали в результате двух взрывов, прогремевших cегодня в Багдаде. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в  МВД Ирака.

    Один из взрывов осуществлен террористом-смертником.

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