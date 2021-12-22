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Число погибших в протестах против военного переворота в Судане возросло до 47

Число погибших в протестах против военного переворота в Судане возросло до 47 Число жителей Судана, погибших в ходе акций протеста против военного переворота, возросло до 47 человек.
Другие страны
22 декабря 2021 г. 06:48
Число погибших в протестах против военного переворота в Судане возросло до 47

Число жителей Судана, погибших в ходе акций протеста против военного переворота, возросло до 47 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального комитета врачей Судана.

Во вторник скончался 28-летний Абдулмуним Мухаммед Али, получивший ранение в голову во время демонстрации в городе Умдурман 19 декабря.

Комитет обвинил силы безопасности в том, что для разгона протестующих были применены боевые пули, тогда как суданские правоохранители отвергают эти обвинения.

Ранее, 19 декабря, в третью годовщину массовых протестов в Судане, приведших к свержению администрации Омара аль-Башира, по всей стране прошли широкомасштабные демонстрации. Участники акции вышли с требованием гражданской администрации. Суданские силовики применили против собравшихся перед Президентским дворцом демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате вмешательства военных в народное восстание, вспыхнувшее из-за резкого роста стоимости жизни, в Судане 11 апреля 2019 года был отправлен в отставку президент Омар аль-Башир.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda etirazlarda ölənlərin sayı 47-yə çatıb

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