Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек - ОБНОВЛЕНО - 2 - ФОТО

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63.

Как передаёт Report со ссылкой на Tolo News, об этом говорится в заявлении представителя МВД Афганистана.

Согласно информации, во время взрыва также пострадали более 180 человек.

*** 03:18

По крайней мере 40 человек погибли, еще 100 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана - Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает "BNO News" со ссылкой на местные власти.

Ранее стало известно, что в Кабуле во время свадебной церемонии прогремел взрыв - по предварительным данным, взрыв устроил террорист- смертник.

После произошедшего выжившие в панике начали разбегаться.

В Афганистане назвали взрыв терактом, однако ответственность за него пока никто не взял.

*** 01:17

По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате взрыва, который произошёл во время свадебной церемонии в столице Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на медицинские службы Кабула.

Ранее в Кабуле произошёл взрыв на свадьбе.