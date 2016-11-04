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    Число погибших от отравления суррогатным алкоголем на Украине выросло до 68

    Oтравления и летальные исходы были зафиксированы в Харьковской области, Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской областях

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших от отравления суррогатным алкоголем на Украине возросло до 68 человек.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

    Ранее ведомство сообщило о 143 случаях отравления, из которых 65 — с летальным исходом. Сообщения об отравлении алкоголем начали поступать 21 сентября, отравления и летальные исходы были зафиксированы в Харьковской области и Харькове, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской областях.

    "Зарегистрировано 145 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 68 завершились летально", — говорится в сообщении.

    Правоохранители ранее задержали 11 человек, причастных к изготовлению суррогатного алкоголя. Прокуратура Украины сообщила, что направила в суд в Киеве обвинительный акт в отношении 25-летнего мужчины, подозреваемого в организации незаконного производства и сбыте суррогатного алкоголя.

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