Число погибших из-за урагана "Шидо" на Майотте превысило 30 человек

Количество погибших в результате обрушившегося на Майотту урагана "Шидо" выросло до 31 человека.

Количество погибших в результате обрушившегося на Майотту урагана "Шидо" выросло до 31 человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

Согласно информации, предварительные официальные данные о последствиях удара стихии свидетельствуют о 31 погибшем.

Ранее сообщалось, что на Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700 человек, а погибших - 20.

Ураган обрушился на Майотту 14 декабря, скорость порывов ветра превышала 55 м/с. В настоящий момент ураган утих. Французские власти оценивают ситуация на острове как "катастрофическую".