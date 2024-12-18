Число погибших из-за урагана "Шидо" на Майотте превысило 30 человек

Количество погибших в результате обрушившегося на Майотту урагана "Шидо" выросло до 31 человека.
Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.
Согласно информации, предварительные официальные данные о последствиях удара стихии свидетельствуют о 31 погибшем.
Ранее сообщалось, что на Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700 человек, а погибших - 20.
Ураган обрушился на Майотту 14 декабря, скорость порывов ветра превышала 55 м/с. В настоящий момент ураган утих. Французские власти оценивают ситуация на острове как "катастрофическую".