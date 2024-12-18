О нас

Число погибших из-за урагана "Шидо" на Майотте превысило 30 человек

Число погибших из-за урагана "Шидо" на Майотте превысило 30 человек Количество погибших в результате обрушившегося на Майотту урагана "Шидо" выросло до 31 человека.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 21:18
Число погибших из-за урагана Шидо на Майотте превысило 30 человек

Количество погибших в результате обрушившегося на Майотту урагана "Шидо" выросло до 31 человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

Согласно информации, предварительные официальные данные о последствиях удара стихии свидетельствуют о 31 погибшем.

Ранее сообщалось, что на Майотте число пострадавших от урагана "Шидо" достигло 1 700 человек, а погибших - 20.

Ураган обрушился на Майотту 14 декабря, скорость порывов ветра превышала 55 м/с. В настоящий момент ураган утих. Французские власти оценивают ситуация на острове как "катастрофическую".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mayottada “Şido” qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 30 nəfəri ötüb

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон
Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон
13 декабря 2024 г. 16:24
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi