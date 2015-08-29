​Четырнадцать солдат пострадали в результате взрыва на севере Индии

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Четырнадцать солдат-новобранцев получили в субботу ранения в результате взрыва в учебном корпусе в армейском лагере в кашмирском округе Пулвама на севере Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель штаба армии.

"Причиной взрыва, произошедшего в ходе практических занятий, стало неправильное обращение с взрывным устройством, - сообщил он. - Трое солдат получили серьезные ранения, еще 11 - незначительные травмы, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил военный чиновник.

Проводится служебное расследование. По предварительным данным, ошибку в ходе занятия по разминированию допустил сам инструктор.