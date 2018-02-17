Четверо израильских военных подорвались на границе с сектором Газа

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Четверо израильских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на фугасе на границе с сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Состояние двух из них оценивается как тяжелое. О потерях военные сообщили после того, как были оповещены родственники пострадавших.

"Ранее сегодня было приведено в действие взрывное устройство против израильских военных рядом с забором безопасности в южной части сектора Газа. Ранены четверо солдат Армии обороны Израиля, двое из них тяжело, один находится в состоянии средней тяжести, еще один получил легкие ранения", — сказано в сообщении.

В ответ израильский танк обстрелял наблюдательную вышку палестинской стороны, которая расположена у места подрыва.