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    Чавушоглу обсудил с Помпео вывод войск США из Сирии

    Другие детали их переговоров, а также реакция Анкары на это решение не приводятся

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел накануне телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых обсуждалось решение Вашингтона вывести войска из Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

    "Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Помпео, они обсуждали решение США вывести войска из Сирии", - сказал источник.

    Другие детали их переговоров, а также реакция Анкары на это решение не приводятся.

    Накануне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии

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