Чавушоглу обсудил с Помпео вывод войск США из Сирии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел накануне телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых обсуждалось решение Вашингтона вывести войска из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Помпео, они обсуждали решение США вывести войска из Сирии", - сказал источник.

Другие детали их переговоров, а также реакция Анкары на это решение не приводятся.

Накануне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии.