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Чавушоглу: Не поддержим заявку Швеции в НАТО без выполнения обязательств

Чавушоглу: Не поддержим заявку Швеции в НАТО без выполнения обязательств Турция не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО без выполнения Стокгольмом взятых на себя обязательств.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 12:20
Чавушоглу: Не поддержим заявку Швеции в НАТО без выполнения обязательств

Турция не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО без выполнения Стокгольмом взятых на себя обязательств.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, шаги, предпринимаемые Швецией в данном направлении, не являются достаточными. Шведская сторона должна учесть обеспокоенность Анкары в вопросе борьбы с проявлениями терроризма.

Чавушоглу напомнил, что Анкара подписала с двумя скандинавскими странами соответствующий трехсторонний Меморандум на полях последнего саммита НАТО в Мадриде.

Он отметил, что, хотя шведские власти внесли изменения в законодательство королевства, пособники террористов продолжают беспрепятственно орудовать в этой стране.

"Мы можем рассмотреть раздельно заявки двух скандинавских стран в НАТО. Отношение Анкары к обращению Финляндии более позитивное", - подчеркнул Чавушоглу.

Он также решительно осудил санкционирование антиисламских акций в странах Европы.

"Подобные преступления являются проявлением ненависти на религиозной почве. Осквернение священных книг, вне зависимости от религии, кощунственно и недопустимо. Мировое сообщество должно сообща бороться с такими преступлениями", - подчеркнул турецкий министр.

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Версия на английском языке FM: Türkiye won't support Sweden's NATO bid without Stockholm fulfilling obligations

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