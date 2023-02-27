Чавушоглу: Не поддержим заявку Швеции в НАТО без выполнения обязательств

Турция не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО без выполнения Стокгольмом взятых на себя обязательств.

Турция не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО без выполнения Стокгольмом взятых на себя обязательств.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, шаги, предпринимаемые Швецией в данном направлении, не являются достаточными. Шведская сторона должна учесть обеспокоенность Анкары в вопросе борьбы с проявлениями терроризма.

Чавушоглу напомнил, что Анкара подписала с двумя скандинавскими странами соответствующий трехсторонний Меморандум на полях последнего саммита НАТО в Мадриде.

Он отметил, что, хотя шведские власти внесли изменения в законодательство королевства, пособники террористов продолжают беспрепятственно орудовать в этой стране.

"Мы можем рассмотреть раздельно заявки двух скандинавских стран в НАТО. Отношение Анкары к обращению Финляндии более позитивное", - подчеркнул Чавушоглу.

Он также решительно осудил санкционирование антиисламских акций в странах Европы.

"Подобные преступления являются проявлением ненависти на религиозной почве. Осквернение священных книг, вне зависимости от религии, кощунственно и недопустимо. Мировое сообщество должно сообща бороться с такими преступлениями", - подчеркнул турецкий министр.