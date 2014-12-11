Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции военный самолет упал на здание, в котором проходили курс лечения люди с ограниченными возможностями.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, катастрофа произошла в районе города Тур.

Пострадали по меньшей мере четыре человека из числа гражданского населения. Выжили ли летчики - неизвестно.

Отмечается, что крушение потерпел легкий самолет марки Alpha Jet, который используется в ВВС Франции, в частности, для обучения летчиков.