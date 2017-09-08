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    Бывшие президенты США создали фонд помощи пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма"

    Денежные средства будут собирать на сайте OneAmericaAppeal.org

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Пять бывших президентов США создали фонд для помощи пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма".

    Как передает Report, об этом сообщает CBS.

    Среди них оказались: Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

    Отмечается, что денежные средства будут собирать на сайте OneAmericaAppeal.org, а также через специальный счет, открытый президентской библиотекой Джорджа Буша-старшего.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до 60 человек. При этом от урагана "Ирма" пострадали 74 тыс. человек, из них 20 тыс. детей, также восемь человек погибли.

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