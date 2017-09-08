Бывшие президенты США создали фонд помощи пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Пять бывших президентов США создали фонд для помощи пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма".

Как передает Report, об этом сообщает CBS.

Среди них оказались: Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Отмечается, что денежные средства будут собирать на сайте OneAmericaAppeal.org, а также через специальный счет, открытый президентской библиотекой Джорджа Буша-старшего.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до 60 человек. При этом от урагана "Ирма" пострадали 74 тыс. человек, из них 20 тыс. детей, также восемь человек погибли.