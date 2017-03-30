Бультерьер растерзал своего хозяина, когда он давал интервью Би-би-си

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Стаффордширский бультерьер растерзал своего хозяина перед съемочной группой телеканала Би-би-си, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На севере Лондона стаффордширский бультерьер растерзал 41-летнего Марио Перивойтоса, когда мужчина давал интервью для телеканала Би-би-си. Собака напала на владельца, нанеся ему серьезные травмы. Мужчина потерял много крови и скончался после того, как его доставили в больницу. Собаку поместили в специальный приют, где решат, усыпить животное или нет.

Местные СМИ пишут, что у Перивойтоса была зависимость от героина и метамфетамина, ранее к нему часто приходили посторонние, в квартире было шумно, происходили драки. Тем не менее, по словам соседей, бультерьер Перивойтоса был "хорошей собакой" и однажды спас ему жизнь, когда у хозяина случился приступ. Сообщается, что "собака покусывала его, пока он не пришел в себя".