Британские полицейские застрелили человека в ходе операции разведки

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сотрудники британской полиции в ходе операции разведки в городе Ковентри в пятницу вечером застрелили одного человека, еще двое были задержаны.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в электронной версии газеты Daily Express.
По сообщению представителей правоохранительных органов графства Уэст-Мидлендс, операция прошла в пятницу около 18:20 по местному времени в районе Барнаби-роуд, улица была оцеплена полицейскими. Подробностей об инциденте и злоумышленниках не приводится.
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