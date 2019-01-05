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    Британские полицейские застрелили человека в ходе операции разведки

    Сотрудники британской полиции в ходе операции разведки в городе Ковентри в пятницу вечером застрелили одного человека, еще двое были задержаны

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сотрудники британской полиции в ходе операции разведки в городе Ковентри в пятницу вечером застрелили одного человека, еще двое были задержаны.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в электронной версии газеты Daily Express.

    По сообщению представителей правоохранительных органов графства Уэст-Мидлендс, операция прошла в пятницу около 18:20 по местному времени в районе Барнаби-роуд, улица была оцеплена полицейскими. Подробностей об инциденте и злоумышленниках не приводится.

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