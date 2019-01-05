Британские полицейские застрелили человека в ходе операции разведки

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сотрудники британской полиции в ходе операции разведки в городе Ковентри в пятницу вечером застрелили одного человека, еще двое были задержаны.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в электронной версии газеты Daily Express.

По сообщению представителей правоохранительных органов графства Уэст-Мидлендс, операция прошла в пятницу около 18:20 по местному времени в районе Барнаби-роуд, улица была оцеплена полицейскими. Подробностей об инциденте и злоумышленниках не приводится.