О нас

Британские компании примут участие в создании подлодок для ВМС Австралии

Британские компании примут участие в создании подлодок для ВМС Австралии Британские компании BAE Systems и Rolls-Royce cовместно с австралийской ASC Pty Ltd будут строить новые подводные лодки для ВМС Австралии.
Другие страны
21 марта 2024 г. 18:00
Британские компании примут участие в создании подлодок для ВМС Австралии

Британские компании BAE Systems и Rolls-Royce cовместно с австралийской ASC Pty Ltd будут строить новые подводные лодки для ВМС Австралии.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

В ведомстве отметили, что это станет важным вкладом в укрепление AUKUS - партнерства в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США.

По информации Минобороны, крупнейшая сделка по производству субмарин стала результатом многомесячных переговоров. Rolls-Royce поставит атомные силовые установки для австралийской программы подлодок SNN-AUKUS, которые появятся в 2040-х годах.

Как сообщалось ранее, Австралия и Великобритания подписали двустороннее соглашение, расширяющее партнерство в области обороны и безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58
Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi