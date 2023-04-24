Британская разведка: Москва ускоряет русификацию оккупированных регионов Украины

Россия стремится побыстрее русифицировать оккупированные регионы Украины, администрации на оккупированных территориях Украины принуждают население принимать паспорта Российской Федерации.

Россия стремится побыстрее русифицировать оккупированные регионы Украины, администрации на оккупированных территориях Украины принуждают население принимать паспорта Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В публикации говорится, что жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут "депортированы", а их имущество конфисковано.

"Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию Российской Федерации, чтобы представить вторжение как успешное, особенно в преддверии президентских выборов 2024 года", - отмечают в Минобороны Великобритании.