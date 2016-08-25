Британки провели акцию против запрета буркини на курортах Франции

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Группа мусульманских и немусульманских женщин устроила в четверг возле здания посольства Франции в Лондоне акцию протеста против запрета во французских курортных городах буркини - мусульманской пляжной одежды.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, более 30 женщин пришли к посольству одетые кто в буркини, кто в бикини, сели на кучу песка и начали играть в пляжные игры.

Некоторые из участниц акции держали в руках плакаты с надписями "Исламофобия не есть свобода", "Дайте им носить то, что они хотят носить".

Акция была организована через Facebook менее чем за сутки.

На юго-востоке Франции власти по меньшей мере 15 городов запретили ношение буркини на пляжах.