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Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины

Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины Великобритания направит в мае в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО в регионе
Другие страны
18 апреля 2021 г. 06:39
Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины

Великобритания направит в мае в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС.

Корабли, по данным издания, выделят из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море. Истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth в Средиземном море будут готовы вылететь на помощь кораблям в Черном море в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, пишет издание. Как отмечает газета, авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море.

Как заявил Times источник в британских ВМС, Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее свои корабли в Черное море планировали отправить США. Эсминцы Roosevelt и Donald Cook должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая.

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