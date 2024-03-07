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Британия намерена довести число поставленных Украине беспилотников до 10 тыс.

Британия намерена довести число поставленных Украине беспилотников до 10 тыс. Минобороны Великобритании выделит дополнительные £125 млн ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ.
Другие страны
7 марта 2024 г. 23:41
Британия намерена довести число поставленных Украине беспилотников до 10 тыс.

Минобороны Великобритании выделит дополнительные £125 млн ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства. Это позволит довести число беспилотников, переданных королевством Украине, до 10 тыс.

В январе британский премьер Риши Сунак объявил о выделении £200 млн ($256 млн) на приобретение БПЛА для нужд ВСУ. Объявление об увеличении этой суммы до £325 млн ($416 млн) было приурочено к визиту главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса в Киев. Сообщается, что в основном Украине будут передаваться FPV-дроны, однако, помимо них, Киев получит около 1 тыс. барражирующих боеприпасов, разработанных в Великобритании, а также морские БПЛА и беспилотные средства разведки. К настоящему моменту британская сторона поставила Украине свыше 4 тыс. беспилотников.

"Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединенного Королевства - из заводского цеха на передовую. Я призываю международных партнеров поддержать Соединенное Королевство в его усилиях", - заявил Шэппс.

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