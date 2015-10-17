​Британец получил 20 лет тюрьмы в США за попытку создания лагеря обучения террористов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Британского подданного приговорили в США к 20 годам тюрьмы, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Суд в Нью-Йорке решил, что 41-летний мужчина оказывал помощь террористической организации "Аль-Каида". Харун Асват также планировал создать лагерь по подготовке террористов.

Вердикт гласит, что подсудимый осуществлял финансовую поддержку "Аль-Каиды", а также планировал заговор с целью организации тренировочного лагеря боевиков в американском штате Орегон.

Асват признал вину.

Жителя Великобритании задержали в Лондоне в августе 2005 года по требованию властей США. Они хотели его экстрадировать, но во время судебных слушаний выяснилось, что подозреваемый страдает от параноидальной шизофрении. Из-за этого процесс был приостановлен. В сентябре 2014 года лондонский суд наконец удовлетворил ходатайство о высылке.