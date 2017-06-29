Оттингер: Brexit оставит дыру в бюджете ЕС в размере 20 млрд евро

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Выход Великобритании из состава Европейского союза может оставить дыру в бюджете блока в размере 20 млрд евро. Как сообщает Report, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на европейского комиссара по вопросам бюджета Гюнтера Оттингера.

Оттингер заявил, что необходимо будет признать огромные потери союза после завершения Brexit.

"Великобритании больше не будет с нами, однако она была "чистым" налогоплательщиком, несмотря на скидку Тэтчер, поэтому разрыв в нашем бюджете составит примерно 10–25 млрд евро в год", — отметил Оттингер.

Бюджет ЕС в 2017 году составил 157,9 млрд евро. Европейская комиссия надеется "спасти" некоторые деньги, попросив британское правительство выполнить взятые на себя обязательства в качестве члена ЕС, включая финансирование пенсий чиновников Евросоюза.