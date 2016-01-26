Босния и Герцеговина подаст заявку на вступление в ЕС 15 февраля

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Босния и Герцеговина (БиГ) подаст официальную заявку на вступление в ЕС 15 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил нынешний глава трехчленного президиума страны Драган Чович во вторник в Сараево.

"От председательствующего в ЕС, от представителей Нидерландов мы получили дату 15 февраля для передачи нашей аппликации (заявки) на вступление в Евросоюз. В двусторонних разговорах с представителями ЕС мы договорились, что передача заявки состоится в присутствии Федерики Могерини и Йоханнеса Хана, чтобы подчеркнуть значимость события", - цитирует Човича радиостанция Radiosarajevo.

Глава президиума добавил, что, несмотря на различные мнения о том, готова ли Босния и Герцеговина к такому шагу, он уверен, что они "были готовы сделать это и раньше". По словам Човича, также ожидаются положительные сигналы для перспектив интеграции БиГ в НАТО в ходе июньского саммита альянса в Варшаве.