Борт Air Canada вернулся в аэропорт из-за пламени из выхлопной трубы

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Air Canada Express был вынужден вернуться в аэропорт города Саскатун из-за пламени из выхлопной трубы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

Воздушное судно выполняло рейс внутри страны из Саскатуна в Калгари. После того, как самолет взлетел, члены экипажа заметили рядом с левой выхлопной трубой язычки пламени.

В результате самолет вернулся в пункт вылета, все пассажиры были эвакуированы без происшествий. Позднее они вылетели в аэропорт Калгари другим рейсом.