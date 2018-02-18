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    Борт Air Canada вернулся в аэропорт из-за пламени из выхлопной трубы

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Air Canada Express был вынужден вернуться в аэропорт города Саскатун из-за пламени из выхлопной трубы.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

    Воздушное судно выполняло рейс внутри страны из Саскатуна в Калгари. После того, как самолет взлетел, члены экипажа заметили рядом с левой выхлопной трубой язычки пламени.

    В результате самолет вернулся в пункт вылета, все пассажиры были эвакуированы без происшествий. Позднее они вылетели в аэропорт Калгари другим рейсом. 

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