Боррель указал на необходимость снятия антииранских санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на необходимость снятия с Ирана санкций и назвал завершение переговоров по иранской ядерной программе приоритетом ЕС.
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"Боррель, заявив, что завершение переговоров по ядерной программе по-прежнему остается приоритетом Европейского союза, указал на необходимость снятия санкций и следования переговорам", - сообщается в заявлении.
"Иран полон решимости продолжать конструктивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ и имеет серьезные ожидания, что западные стороны будут полностью соблюдать свои обязательства в отношении переговоров по ядерной программе и снятию с Ирана санкций", - отметил Абдоллахиян, комментируя продолжающиеся встречи и консультации между замглавы МИД исламской республики Али Багери Кани и координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Мора.