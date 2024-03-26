О нас

Боррель указал на необходимость снятия антииранских санкций

Боррель указал на необходимость снятия антииранских санкций Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на необходимость снятия с Ирана санкций и назвал завершение переговоров по иранской ядерной программе приоритетом ЕС.
Другие страны
26 марта 2024 г. 03:17
Боррель указал на необходимость снятия антииранских санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на необходимость снятия с Ирана санкций и назвал завершение переговоров по иранской ядерной программе приоритетом ЕС.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана, такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел исламской республики Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Боррель, заявив, что завершение переговоров по ядерной программе по-прежнему остается приоритетом Европейского союза, указал на необходимость снятия санкций и следования переговорам", - сообщается в заявлении.

"Иран полон решимости продолжать конструктивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ и имеет серьезные ожидания, что западные стороны будут полностью соблюдать свои обязательства в отношении переговоров по ядерной программе и снятию с Ирана санкций", - отметил Абдоллахиян, комментируя продолжающиеся встречи и консультации между замглавы МИД исламской республики Али Багери Кани и координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Мора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi