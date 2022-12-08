Боррель призвал увеличить военные расходы ЕС к 2025 году на 70 млрд евро

Страны Евросоюза (ЕС) должны повысить военные расходы на 30% или 70 млрд евро к 2025 году.

Страны Евросоюза (ЕС) должны повысить военные расходы на 30% или 70 млрд евро к 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким предложением верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель выступил на заседании Европейского оборонного агентства.

"Сейчас у нас нет европейской армии, у нас есть 27 разных армий. После холодной войны мы асинхронно сократили свои военные расходы. В связи в этим мы сначала должны исправить наше прошлое и компенсировать недостаток военных инвестиций, а затем выиграть будущее. Поэтому я назову цифру, которая должна стать частью наших политических дебатов. Мы должны увеличить оборонные расходы на 70 млрд евро к 2025 году", - сказал он.