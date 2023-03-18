Боррель об ордере на арест Путина: это только начало

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина – только начало процесса привлечения к ответственности

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина – только начало процесса привлечения к ответственности потенциально виновных в военных преступлениях в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт чиновника, он приветствовал соответствующее решение МУС.

"Тяжесть преступлений и заявление МУС говорят сами за себя. Мы всегда четко заявляли в Европейском союзе, что виновные в незаконной агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что это важное решение для международного правосудия и для народа Украины.