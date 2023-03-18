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Боррель об ордере на арест Путина: это только начало

Боррель об ордере на арест Путина: это только начало Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина – только начало процесса привлечения к ответственности
Другие страны
18 марта 2023 г. 00:42
Боррель об ордере на арест Путина: это только начало

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина – только начало процесса привлечения к ответственности потенциально виновных в военных преступлениях в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт чиновника, он приветствовал соответствующее решение МУС.

"Тяжесть преступлений и заявление МУС говорят сами за себя. Мы всегда четко заявляли в Европейском союзе, что виновные в незаконной агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что это важное решение для международного правосудия и для народа Украины.

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Версия на азербайджанском языке Borel: “Bu həbs qərarı yalnız başlanğıcdır”

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