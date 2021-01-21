Болсонару поздравил Байдена со вступлением в должность президента США

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду поздравил Джозефа Байдена со вступлением в должность президента США, отметив потенциал всестороннего сотрудничества между двумя государствами.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду поздравил Джозефа Байдена со вступлением в должность президента США, отметив потенциал всестороннего сотрудничества между двумя государствами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст послания новому главе Белого дома политик разместил в Twitter.

"Бразилия и США - две крупнейшие демократии западного мира. Наши народы связаны крепкими братскими узами и твердой приверженностью основополагающим свободам, принципам правового государства и поиску процветания, в основе которого лежит свобода", - говорится в документе. В своем послании Байдену бразильский лидер признался в том, что "давно испытывает восхищение перед Соединенными Штатами", и напомнил, что с момента своего прихода к власти в январе 2019 года взял курс на сближение Бразилиа с Вашингтоном.

Политик также отметил огромный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, науке и технологиях, экологии и возобновляемой энергетике, по вопросам региональной безопасности и защиты демократии и свободы. "Убежден, что вместе мы обладаем всеми условиями для дальнейшего углубления наших связей и рабочей повестки в интересах процветания и благосостояния наших государств", - заключил бразильский лидер.