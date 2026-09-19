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    Болгария отозвала посла в ОАЭ на фоне подозрений в коррупции на $90 млн

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 06:51
    Болгария отозвала посла в ОАЭ на фоне подозрений в коррупции на $90 млн

    МИД Болгарии отозвал посла из ОАЭ Ивана Йорданова из-за подозрений в коррупции.

    Как передает Report, об этом пишет местное агентство FOCUS.

    По данным издания, глава болгарского внешнеполитического ведомства Велислава Петрова срочно вызвала посла и освободила его от должности, также распорядившись провести проверку деятельности посольства Болгарии в ОАЭ.

    FOCUS связывает это решение с информацией, обнародованной министром МВД Болгарии Иваном Демерджиевым. По его словам, у четырех компаний, получивших большинство госконтрактов на поставку дорожных ограждений, была увеличена стоимость контрактов более чем на 150 млн левов ($89,5 млн). Эти компании, как указывает издание, связаны с политическими деятелями, в том числе с отцом посла в ОАЭ.

    При этом часть средств была направлена в компанию, которая не осуществляла какую-либо деятельность. В дальнейшем деньги использовались для финансирования 36 перелетов депутата Деляна Пеевски, а их общая стоимость превысила €5 млн. Именно это компания принадлежит отцу посла, отмечает FOCUS.

    Отзыв посла Борьба с коррупцией Болгария Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    Bolqarıstan 90 milyon dollarlıq korrupsiya şübhələri fonunda BƏƏ-dəki səfirini geri çağırıb

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