Болгария отозвала посла в ОАЭ на фоне подозрений в коррупции на $90 млн

МИД Болгарии отозвал посла из ОАЭ Ивана Йорданова из-за подозрений в коррупции.

Как передает Report, об этом пишет местное агентство FOCUS.

По данным издания, глава болгарского внешнеполитического ведомства Велислава Петрова срочно вызвала посла и освободила его от должности, также распорядившись провести проверку деятельности посольства Болгарии в ОАЭ.

FOCUS связывает это решение с информацией, обнародованной министром МВД Болгарии Иваном Демерджиевым. По его словам, у четырех компаний, получивших большинство госконтрактов на поставку дорожных ограждений, была увеличена стоимость контрактов более чем на 150 млн левов ($89,5 млн). Эти компании, как указывает издание, связаны с политическими деятелями, в том числе с отцом посла в ОАЭ.

При этом часть средств была направлена в компанию, которая не осуществляла какую-либо деятельность. В дальнейшем деньги использовались для финансирования 36 перелетов депутата Деляна Пеевски, а их общая стоимость превысила €5 млн. Именно это компания принадлежит отцу посла, отмечает FOCUS.