Более тысячи паломников были эвакуированы в Мекке из-за пожара

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники службы гражданской обороны Саудовской Аравии сумели провести экстренную эвакуацию 1028 паломников из азиатских стран из гостиницы в Мекке, где случился пожар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Ахбария" официальный представитель сил гражданской обороны, ответственных за безопасность во время хаджа, Абдалла аль-Хариси.

Он рассказал, что сигнал о возникновении пожара в одной из гостиниц Мекки, где остановились паломники, поступил сотрудникам в четверг утром. "На место возгорания выехали шесть команд спасателей, которым удалось очень быстро эвакуировать всех находившихся в гостинице", - подчеркнул аль-Хариси.

Сообщается о двух пострадавших, им оказали помощь спасатели.

По словам аль-Хариси, пожар начался на восьмом этаже 11-этажного здания.