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    Более 800 японских детей получили пищевое отравление

    Данных о тяжелых случаях не поступало

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Более 800 японских детей из семи школ города Татикава недалеко от Токио получили пищевое отравление.

    Как передает Report, об этом сoобшил телеканал NHK.

    По его данным дети жаловались на боли в животе и тошноту с вечера пятницы. Другая телекомпания TBS сообщила о 500 пострадавших школьниках, однако данных о тяжелых случаях не поступало, это касается также пятерых госпитализированных детей.

    Предполагается, что школьники отравились обедами, которые готовит в городе Татикава комбинат питания для школ. Всего 17 февраля там были приготовлены обеды для 3000 человек. Теперь в комбинате проводится санитарная проверка, он временно прекратил работу до 24 февраля.

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