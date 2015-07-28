​Более 60 человек сбежали из бразильской тюрьмы

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Массовый побег заключенных произошел из тюрьмы бразильского города Лондрина — всего из места отбывания наказания сбежали не менее 64 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации гражданской полиции штата Парана, группе узников удалось незаметно сделать дыру в стене камеры и затем проникнуть в дежурное помещение, где они захватили охранника. После этого беглецы завладели оружием, боеприпасами и пуленепробиваемыми жилетами, которые хранились в оружейной комнате.

После выхода из тюрьмы заключенные нападали на водителей проезжавших мимо автомобилей с целью захватить машины.

К настоящему времени полиции удалось поймать только 23 человека из числа сбежавших. Бразильский канал Globo отмечает, что тюрьма была переполнена. В ней отбывали наказание 120 человек, в то время как по проекту положено только 24.