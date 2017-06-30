Более 40 заключенных погибли в результате атаки США по тюрьме ИГИЛ в Сирии

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Более 40 заключенных погибли в результате авиаудара США по тюрьме террористической организации ИГИЛ в Сирии.

Как передает Report, об этом Al-Masdar.

По данным агентства, тюрьма находится в городе Меядин на берегу Евфрата.

Сообщается, что ни один из погибших не являлся боевиком ИГИЛ. Тем не менее, США утверждают, что удар был вызван опасениями, что Меядин станет новой столицей террористов, учитывая урон, нанесенный их позициям в Дейр Эз-Зоре.