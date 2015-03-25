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    Более 30 боевиков ИГ ликвидированы правительственными войсками в Ираке

    13 сторонников ИГ уничтожены на подступах к городу Тикрит

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Не менее 30 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), контролирующей северо-восточные районы Ирака, убиты в среду в боях с правительственными войсками. Об этом, как  отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил канал Sky News Arabia, цитируя специальное заявление иракского министерства обороны.

    По имеющимся данным, 20 экстремистов были ликвидированы в ходе вооруженных столкновений близ административного центра провинции Анбар - города Рамади. "Еще 13 сторонников ИГ уничтожены на подступах к городу Тикрит", - говорится в сообщении ведомства.

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